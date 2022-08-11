女星鍾欣凌幽默風趣，早期在旅遊節目中大放異彩，後主持兒童節目，親和力十足的外表獲得大人小孩的喜愛，在戲劇領域以多部電視劇作品拿下金鐘獎視后，實力有目共睹，她近日登綜藝節目提起過去曾因為觀眾批評而難過，當時哭了很久，最後卻因為被觀眾批評的作品入圍金鐘獎，甚至拿下視后，憑藉實力扭轉印象。

鍾欣凌登節目《小姐不熙娣》提到過去拍攝電視劇《雨後驕陽》，飾演女主角陳玉霞的老年時期，該角年輕時期由女星小甜甜飾演，鍾欣凌說自己很喜歡這部連續劇，自己也很期待作品的播出，她說播出時正好去泰國旅遊，沒想到一回來就收到導演、製作人、經紀人等的訊息「欣凌不要太介意」，一看才發現網路上有許多觀眾批評她演得太過誇張：「我真的在家哭很久」。

當時有許多人都在追這部劇，鍾欣凌到菜市場去買菜時還聽到菜販在討論劇情，買菜路人直接批評「不過現在換那個老人演，不好看」，鍾欣凌就站在路人身後等結帳，還是菜販先發現她，立刻朝路人打暗號，路人轉頭才發現自己批評的演員就站在身後，趕緊補救安慰：「沒啦～現在也滿好看的啦」，雖然現在能笑著講出這段往事，但鍾欣凌坦言那段時間因外界評價感到很傷心。

雖然外界不看好，但她還是覺得事情要解決，因此便發文說「可能我的表現不能盡如人意，但是請相信其他演員依然美麗」，高EQ的回應讓來賓認同，她最後也憑著該劇拿下第49屆金鐘獎視后。