許多民眾出現手腳無力、走路不穩等現象，第一時間會擔心是否為中風徵兆，但若症狀是慢性發展且持續8周以上，小心可能是罹患慢性脫髓鞘多發性神經炎(CIDP)。台灣神經免疫學會理事長羅榮昇表示，CIDP的成因為患者自體免疫系統出現異常，持續攻擊自身周邊神經，尤其是神經外層包覆的「髓鞘」。由於髓鞘主要作用為保護神經及協助神經訊號傳導，若未及時治療，患者不僅行動不便，若免疫系統破壞到髓鞘內的神經軸，更可能會造成不可逆的神經壞死。

根據國外統計，CIDP發生率約為每10萬分之1.8，羅榮昇表示，因該病相當罕見，所以準確診斷很重要，除了從臨床症狀表現診斷外，可藉由神經理學檢查、神經電生理檢查、超音波、核磁共振等侵入性檢查結果綜合判斷，來排除其他疾病可能。

羅榮昇舉例，診間遇到主述症狀為手腳麻、無力的患者，最常見原因分別是糖尿病造成的神經病變、攝取過量酒精等原因，較難聯想到CIDP，但CIDP與其他神經疾病有一個最大區別，那就是「反射神經理學」。如失智症造成的神經退化，雖也會使患者步態不穩，但並不會讓患者本身反射功能衰退，也不會出現感覺異常，因此，可從這些方面著手來診斷CIDP。

目前針對CIDP有3種主要治療方式，包括高劑量類固醇的衝擊療法、靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）治療以及血漿置換治療。羅榮昇指出，臨床上使用衝擊療法要相當謹慎，由於台灣B肝患者不少，貿然使用可能會導致猛爆性肝炎；長期使用類固醇也可能導致骨質疏鬆、股骨壞死等副作用。

免疫球蛋白治療相對簡單，只要打3-5天，每月至醫院施打即可。羅榮昇指出，目前IVIG在台灣有部分條件的健保給付，但即便通過申請，現階段健保也只能給付半年兩個全劑量、一年四個全劑量的免疫球蛋白治療。他建議再調整健保給付劑量至半年至少2.5個全劑量，以維護患者生活品質。

羅榮昇表示，曾有一位年輕男生不幸在年輕時就被診斷出CIDP，初期使用類固醇衝擊療法效果不錯，後續卻出現容易感染及骨疏等副作用，之後改用免疫球蛋白，雖偶爾會出現皮膚感染，但腳麻狀況改善很多。

羅榮昇表示，每種治療的療效都是因人而異，有些病人只要4週以上未進行免疫球蛋白治療就會又沒力，但也有約2成的患者，治療幾次後，長期都沒有再發作，因此，患者切勿輕易放棄治療希望。

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