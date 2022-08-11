立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agne Vaiciukeviciute）7日率官員及產業代表訪問台灣，接連參訪台中港、高雄港及電動車輛產業等，今日結束行程。大陸外交部發言人汪文斌11日在記者會上表示，對立陶宛反華勢力蓄意侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政的行徑表示強烈譴責。

據澎湃新聞報導，汪文斌強調，一個中國原則是國際關係基本準則，也是中國與包括立陶宛在內的所有國家發展雙邊關係的政治基礎。《中華人民共和國和立陶宛共和國建交聯合公報》中清晰載明，立陶宛政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，立陶宛政府承諾不與台灣建立官方關係和進行官方往來，但立方一再違背承諾，是赤裸裸的背信棄義。

汪文斌指出，對於立方有關人員挑戰一個中國原則，損害中國主權和領土完整的惡劣挑釁，中方將堅決回擊，我們敦促地方有關人員不要繼續充當「台獨」和反華勢力的棋子，更不要在錯誤的道路上越走越遠。