前台積電營運長「蔣爸」蔣尚義，去年底閃辭中芯副董事長職務。他於今年3月加州「電腦歷史博物館」（Computer History Museum）的訪談中，透露早年曾好奇張忠謀為什麼每天能準時6點下班，但負責的業務比他繁重許多。

蔣尚義表示，在台積電工作幾年，因為他沒有家庭，所以通常工時很長，大多會到晚上9點、10點。不過他開始發現且納悶，張忠謀負責的業務更多，但竟然每天都6點下班。

蔣尚義說，他只負責研發，但張忠謀需要顧及製造、銷售、市場、政府關係、媒體和客戶等都要負責，「而這又如何做到每天6點下班回家？」

因此蔣尚義開始了解張忠謀的秘密。他解釋，若張忠謀要求你提交一份報告，你可能只有30分鐘的時間，他會對你有很高的期望，希望你能報告負責領域中最重要的事，且是他所不知道的，而身為一名工程師，被訓練提交文件做說明，講述問題所在，「這是我的實驗、方法、資料和理解，直到結論」。

「如果你提交這樣的一份報告給他，你麻煩就大了」蔣尚義指出，他完全沒耐心聽這些事，你需要以「逆向」方式直接報告結論，然後他會認為「我這30分鐘是有收穫的」，之後才會耐心的聽你講述細節。

蔣尚義續指，但若你透過另一種方式報告，他剛開始五分鐘就沒了興趣，然後剩下的25分鐘你就會很難過，他會責備、批評這些所有，甚至撕了你的報告。

蔣尚義說，他花了4、5年的時間才釐清這一點，且把這些事分享給其他同事。