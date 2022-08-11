國家交響樂團（NSO）走出音樂廳，這次要基隆、馬祖、南投與台南四地。執行長郭玟岑表示，NSO致力於文化平權，希望將音樂推廣至台灣各地角落，「先前因疫情尚未緩解，未能如期舉辦綠野音樂會，今年我們看到了曙光，很期待與大家分享豐富的音樂。」

郭文岑表示，音樂總監準·馬寇爾在今年1月1日上任，「他曾說『National Symphony Orchestra』的『National』意指國家的、大家的，所以他希望音樂不只在大家熟悉的場館演出，也能在全台各個角落陪伴大家。好的音樂要用最好的演出品質，除了讓大家都能聽到，也期待讓更多人覺得親近藝術文化能讓心情更好，進而帶來精神層面的富足。」

自2017年起，NSO連續四年以「NSO綠野音樂會計畫」走出音樂廳，結合講解與音樂的節目型態，到全台各地鄉鎮，與民眾近距離互動。今年8月13日起，因疫情睽違兩年的2022綠野音樂會全新策劃《夏日時光》，將再次起跑，分別前往基隆、馬祖、南投與台南四地。

首場8月13日將在今年6月全新啟用的基隆國門廣場，接著8月27日到連江縣馬祖民俗文物館環形劇場、9月3日則前往南投中興新村地標中興會堂廣場，終場將於9月4日在台南新化郡役所遺址新化區大目降廣場演出。