台灣工具機暨零組件公會因應數位化及智慧機械趨勢，11日宣布，在介面標準統一、品質長效與高精度的原則下，參與工具機產業規範廠商家數從6家增加至120家，逐步為台灣工具機產業建立業界通用標準，藉此縮短交期，促進工具機產業高值化。惟黑天鵝眾多，工具機公會已將今年出口值下修力保年成長15％。

工具機公會理事長許文憲表示，工具機公會當初是因國科會科技辦公室執行秘書葉哲良一句「一顆螺桿」都制定標準為發想，工具機公會2020年7月，以東台精機、永進機械、程泰集團旗下程泰機械、亞崴機電、台中精機、達佛羅及遠東機械集團旗下發得科技六家廠商為主體，工具機公會正式成立技術委員會，專責推動業界規範制定，結合財團法人精密機械研究發展中心研發法人能量，在介面標準統一、品質長效與高精度的原則，逐步為台灣工具機產業建立業界通用標準。

許文憲表示，工具機產業規範的種子已種下，開始發芽，代表著產業共存，實踐理想。

許文憲指出，2021上半年有些人力及物料短缺，訂單遞延至今年上半年，2021年台灣工具機表現還不錯。

許文憲表示，日本雖受疫情影響，但日本工具機廠及零組件業泰半都留在日本生產，多用日圓報價，控制成本。儘管今年初以來，新台幣兌美元匯率貶值，但新台幣貶值來得不是時候，台灣工具機接單已經下滑，日圓貶值幅度大於新台幣，台灣工具機在國際競爭很吃力、面臨嚴苛考驗，日本今、明兩年工具機整機及零件市場都會對台灣業者造成威脅，需求政府協助業者。

許文憲表示，大陸、美國及土耳其是台灣工具機前三大出口市場，前七月出口值17.3億美元，年成長16％。俄烏戰爭、大陸軍事演習等因素，影響全球經濟穩定性，如果北約等組織提高國防預算，而台灣工具機廠近年開始布局軍工產業，可以提供設備。台灣工具機下半年面臨許多不確定挑戰，工具機公會今年初預估出口值年成長20％～25％，將今年工具機出口值下修力保15％。

許文憲表示，疫情可催生新需求、產業新風貌、新常態帶來新商機，硬體加上軟體，提升路加價值，建立產業規範，工具機品質長效，數位平台、強化可靠度，促進工具機產業高值化。