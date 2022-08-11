特用化學品廠奇鈦科技（3430）11日召開上櫃前業績發表會。受惠全球客戶拓展、台灣兩廠精進製程優化，以及每年新產品或新應用的研發投入，上半年營收8.7億元，年增16.86％，創歷史同期新高，毛利率由去年上半年22.5％提升至27％，EPS3.53元，年成長68.1％。

奇鈦科專注開發特用化學品在電子、醫療、汽車、運輸、航太、建材、包裝材料與人造纖維等產業的全新應用，陸續建立紫外光吸收劑及光安定劑、抗氧化劑、光引發劑、阻燃劑等四大產品線。

其中，紫外光吸收劑及光安定劑營收比約55％，目前世界前五大塗料廠中有三家為奇鈦長期合作客戶；抗氧化劑收比約25％，主用於保護塑膠製品在製造及使用過程中不會受到熱裂解或黃變，應用涵蓋食品包裝、車用高溫工程塑膠、光學板材與膜材，高端聚氨酯材料等，國內主要石化廠皆為客戶。

奇鈦科表示，多年來開發創新產品及設計高性價比或高附加價值的應用產品，並持續申請專利註冊、各國化學品註冊（REACH）與食品接觸材料註冊（FDA），搭配銷售通路的拓展，使其營收除受惠於景氣復甦而持續成長，更因其產品應用面增加及位處產業中高階利基定位，在面對全球性系統性不利風險衝擊下，相較同業影響幅度較小。

此外，奇鈦科透過分子結構的設計與專屬之化學合成製程，開拓更符合未來發展趨勢之新市場，如新開發之不遷移的反應型紫外光吸收劑，能保護塗層即便面對更極端嚴苛的環境，亦能維持優異的長效耐候效果，且不遷移到環境中，符合高效與環境友善的當前化學品趨勢，公司亦為業界少數持續申請食品接觸材料註冊的特用化學品製造商。