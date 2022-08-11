立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅等人在8月7日至8月11日訪台，針對陸海空三面向討論，不只與中華智慧運輸協會（ITS）進行雙邊論壇，拜會港務公司、陽明海運及華航公司並參觀台中港、高雄港建設；另外也參訪唐榮車輛製造工廠、創奕能源公司，積極尋求雙方合作機會。

在航港及海運部分，立陶宛表示，希望台籍航商能多利用立國港口、增加航線，將立國克萊佩達港作為樞紐港；同時希望立陶宛的港口擴建計畫，能與台灣港務公司多方交流。再者，立國貨櫃吞吐量因政治因素大幅減少，希望台籍航商能協助增加貨櫃量，並希望尋求港口及物流的投資。

交通部回應，會研議拜訪立國進行港口交流事宜，另在離岸風電人才培訓上會引薦相關風能訓練公司與立國交流。目前我國航商陽明及長榮已開闢亞洲至歐洲航線，並分別於德國漢堡港及荷蘭鹿特丹港建立與立陶宛克萊佩達港間之接駁航線，目前配置約1,200 TEU貨櫃船營運，每周一班，尚可滿足貨載需求；未來如貨量增加，將建議航商安排增加航班或以更大型之船舶投入營運。

空運部分，立陶宛有三個國際機場，立陶宛的航空客運量復甦度在歐洲機場中排名第二，航空客運量增加391％、航空貨運量增加14％，盼華航評估建立臺灣及立陶宛間之航空客貨運航線之可行性。

交通部表示，為了空運服務穩定發展，建議雙方可從簽署通航協定著手，會持續保持聯絡；透過兩國間持續的經貿、技術等各方面交流，增加人流、貨流等的來往，有助於航空公司採共用班號方式合作營運，或視需求開闢定期航線。

在5G應用、智慧運輸、自駕車、電動大客車等面向，立陶宛除安排拜會經濟部、唐榮車輛以及創奕能源科技公司外，也排定和我國唐榮車廠簽訂MOU。