理想混蛋。（好看娛樂提供）

「2022 Corona Sunset Tour墾丁」上周末在墾丁壹號戶外廣場舉辦，第一天由理想混蛋、icyball冰球樂團、柔米、DJ賴皮演出，帶著大家從日落high到黑夜。第二天則是由民謠歌手黃玠與好樂團、LINION、Crispy脆樂團演出；樂團、歌手們演出之餘也放鬆地大聊自己喝酒曾經發生的趣事。icyball冰球樂團貝斯手Nelson曾在家喝到睡在廁所，隔天只能狂吃薑黃、喝熱茶解宿醉。鼓手士捷則是醉到被前女友帶回家，最後是前女友的爸爸幫他按摩。

阿哲也是偶爾會小酌：「大學有次和朋友在社團辦公室吃吃喝喝，後來醉了吐了滿滿一桶，之後直接睡死，成為地下室蚊子肥美的宵夜。隔天起來身上的包大概有100個。」聽了大家的出糗情況，理想混蛋主唱雞丁笑說：「我幾乎不太喝酒，偶爾會跟大家同樂一下，但因為我真的很節制，通常我都是看大家的笑話然後偷偷拍到手機裡面。」黃玠也回憶：「大二去春吶，第一天就喝到凌晨不支倒地，我就在草地上睡了18小時，醒來都唱到最後一團了。」

理想混蛋幾個成員也大方分享自己的糗事，Look說：「我平常會小酌，有一次喝完酒覺得很熱，就把冰箱冷凍庫打開把自己的頭塞進去。」DJ賴皮透露：「有一次我喝醉隔天中午醒來，發現人躺在某間銀行的騎樓，才知道睡在路邊一個晚上會被跳蚤咬爆。」LINION則說：「最糗的是有一次我回到家要穿褲子去上廁所，結果一直拉不上來，才發現因為那是我的黑色T-Shirt。」