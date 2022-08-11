女星郭碧婷嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐後，先後生下兩個孩子，升格豪門媳婦令外界都很稱羨，未料不久前向佐被爆出婚後出軌，和辣妹視訊畫面曝光，女方身分也遭網友肉搜出是網紅「小胡靜」，本人更認了是事件女主角；而小胡靜在消息曝光後，被不少網友責罵是小三，昨（10日）她堅稱1立場，不認為自己是小三。

7月底有大陸網友爆料向佐結婚後出軌N次，還PO出一名女子和閨密的對話截圖，內容中得知女子的閨密和向佐關係不單純，去年8月向佐主動聯繫透露想秘密約會；另外還有向佐和該女子視訊畫面，女方疑似上半身全裸，露出性感事業線和向佐聊天，沒多久更有人挖出女主角身分，是一名在「抖音」擁有20多萬粉絲的火辣網紅「小胡靜」。

小胡靜在向佐疑似出軌事件後意外賺到更多粉絲，同樣也吸引不少向郭夫婦的鐵粉痛罵她「小三」，昨日小胡靜在抖音分享曬自己好身材的影片，底下留言褒貶不一，但針對被罵小三一事她終於不忍了，表態「我覺得我並沒有什麼錯，我在他（向佐）未婚我未嫁的時候認識的，我又不是三」。

不過，許多網友對於小胡靜否認是小三還是很反感，「婚前認識，人家都婚後，那是不是應該保持距離？」、「不是三，是四五六」、「別人留言一個字都沒提向佐，自己就急著否認」、「解釋清楚從未當小三很難？婚前認識就不是小三的意思是什麼？」、「婚前認識不代表婚後可以胡作非為吧」。

向佐和辣妹視訊畫面流出。(圖/ 摘自微博)