日本首相岸田文雄宣布改組內閣，前首相安倍晉三的胞弟岸信夫卸任防衛大臣。現年63歲的岸信夫自2020年9月開始擔任防衛大臣，是立場鮮明的親台派。

《讀賣新聞》報導，岸信夫7月時承認在選舉時受到統一教的幫助，因而日本民眾多認為岸信夫應該直接辭職。

有日本媒體駐台人員在臉書私下認為，安倍前首相的弟弟岸信夫離開了防衛大臣的位置，換上了不慍不火的濱田靖一，這對台灣來說是一大損失。因為岸信夫是日本歷史上最挺台的防衛大臣。

而新任的防衛相浜田靖一，上個月底剛剛訪問過台灣，偏向鴿派，政策執行能力也不是很強。在岸田看來，會是一個比較聽話不鬧事的好部下。

另外，高市早苗離開了自民黨政調會長的重要位置，被任命為經濟安保大臣，等於是被降了半級。

美國共和黨前亞太區主席方恩格。（資料照片）

對於這位日本人士的看法，美國共和黨前亞太區主席方恩格質疑，日本換國防大臣，怎麽會是台灣「一大損失」呢？除非「 日本防衛大臣有事，台灣有事」！

方恩格強調，去年自民黨總裁選舉時，高市早苗與蔡總統視訊。 現在高市早苗 「被降了半級」，方恩格個人建議總統兼黨主席蔡英文，最好避免與國外政黨領袖參選人視訊，避免被質疑干涉該國内政。 選完視訊即可。