民進黨南投縣長參選人蔡培慧，11日表示未來將在縣內興建10座親子共融公園，並質疑對手許淑華擔任南投市長時興建的運動公園，2年就打掉變成縣議會；縣府表示，當年議會受損嚴重，有遷移重建的急迫性，土地撥用都依法辦理。

許淑華表示，運動公園是她當南投市長時爭取經費興建，但依行政程序，縣府有權撥用供議會興建大樓，如果蔡培慧有疑問，應該去問縣政府。

蔡培慧與競選團隊發言人陳紀衡、南投市長參選人賴燕雪、名間鄉長參選人陳翰立、草屯鎮長參選人曾煌棊，縣議員廖梓佑、蔡銘軒，議員參選人楊玉秀、曾琮愷、沈夙崢等人，承諾未來將打造10座親子共融公園，提供縣民多元、共融、親子、分齡與在地特色等多面向的遊戲場域。

蔡培慧指出，林明溱執政8年，去年底才完成唯一的1座親子公園，耗資近6000萬元，與其他縣市符合特色遊具且兼顧在地意象的共融公園比較，不僅造價昂貴、且內部空間與設施都不友善幼童，遑論提供多元、不同程度的挑戰，滿足不同年齡、能力及需求的孩子。

蔡培慧指出，立委許淑華在南投市長任內，耗資2200萬元興建的運動公園，使用不到2年就變更地目成為機關用地，改建成目前的縣議會大樓，顯然毫不重視縣民的需求。

陳紀衡指出，林明溱近期得意之作，即是名間親子公園，但他帶著女兒前往體驗，剛進公園嬰兒車就被門檔擋住，不得其門而入，而且，公園缺少一定比例的兒童廁所，也沒有哺乳室及盥洗設施，根本是「不親子的親子公園」。

縣府表示，當年議遷移重建，經溝通協調定案，土地依法撥用，況且議會遷至新址近10年，參選人不了解案情原委，因選舉遽然質疑合法遷建案，是混淆視聽。