香港政府統計處今日（11日）公布，今年中期人口最新的臨時數據，截至今年年中，香港居住人口為729.16萬人，較去年同期減少1.6％，當中死亡多於出生情況持續擴大，以及香港居民淨移出相關。撇除持單程證的移入人口，居民的淨移出為11.32萬人，較去年同期大增27％。截至今年年中，香港居住常住人口為718.19萬人，流動居民佔10.97萬人。

香港近年掀移民潮，最新數據顯示，截止今年年中，香港人口按年減少12.15萬人，跌至只有729.16萬名居住人口，跌幅1.6％。政府發言人強調，2021年中至2022年中的人口下跌，由自然減少（即死亡多於出生）及香港居民淨移出（即移入少於移出）組成。去年出現2.65萬人的自然減少，出生人數為3.51萬人，死亡人數為6.16萬人。

扣減1.83萬名持單程證的移入人口，香港居民淨移出為11.32萬人。據過去4年的中期人口記錄（2021年中、2020年中、2019年中、2018年中)，撇除單程證持有人的移入，居民淨移出分別是8.92萬人、2.09萬人、2.3萬人和8500人。

港府發言人強調，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，然而當中沒有細分的數字，而香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的。因此，政府沒有港人移居外地的直接統計數字。發言人重申，香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均淨移出。