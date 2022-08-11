《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》是“金庸正版授權”，首次集結《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》三大金庸小說中百位傳奇武俠人物，備受武俠迷喜愛。《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》宣佈，即日起正式展開與日本人氣IP動畫《浪客劍心》的聯動活動，全新聯動版本重磅登場！

超人氣IP碰撞，動畫《浪客劍心》勾起童年回憶

《浪客劍心-明治劍客浪漫譚-》是一部日本漫畫家和月伸宏於1994年-1999年在日本《週刊少年Jump》上連載的少年漫畫，單行本舊版共28卷，累計發行量已突破7200萬冊，除了改編成電視動畫之外，亦翻拍成真人版電影、舞臺劇等，新篇章·北海道篇現在《Jump Square》上進行連載。

緋村劍心加入射鵰世界，俠客之間夢幻聯動

作為一款超人氣IP，動畫《浪客劍心》一直以來都深受漫迷們的喜愛。漫畫主角緋村劍心在新時代到來後，一直鋤強扶弱。這一切都與金庸“射鵰三部曲”中書寫的俠客有著不謀而合的行徑——大俠郭靖為國為民，一直駐守襄陽城守護大宋；神鵰大俠楊過鋤強扶弱，同樣幫助郭靖守衛襄陽……

本次聯動合作中，主角緋村劍心將成為《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》中全新角色降臨到武俠世界。聯動期間，官方還將同步發佈諸多緋村劍心限定聯動皮膚、主題玩法等豪華聯動內容。

《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》×動畫《浪客劍心》聯動版本重磅來襲，解鎖更多全新玩法和新的可能，讓我們一起期待「緋村劍心」的加入吧！想要瞭解更多合作情報以及活動資訊釋出，歡迎關注官方網站，隨時掌握第一手情報！