台東縣地區稻米達人賽11日登場。（蔡旻妤攝）

台東縣地區稻米達人賽11日登場。（蔡旻妤攝）

台東縣地區稻米達人賽11日登場。（蔡旻妤攝）

為提升各區域稻米品質，台東縣地區稻米達人賽11日登場，台東地區農會供銷部主任楊金生表示，台東市及卑南鄉數十位農民參賽，競爭激烈，經田間初審後有10名入圍決賽，主要品種為高雄147及台稉2號為主，結果由農友尤金樑奪冠，將代表台東晉級全國賽。

冠軍號碼公布後，全場掌聲如雷。行政院農業委員會台東區農業改良場表示，評分以稻穀、糙米、白米外觀、食味值及蛋白質含量等十多項項目測定評分，再由現場以一致的流程烹煮白米，提供專家評審團進行品評。

經過激烈的競賽，前3名分別由尤金樑、廖靖浤、王金雄種植的台稉2號奪下。冠軍尤金樑指出，栽培過程中需要特別注意肥料施用量及灌排水管理，施肥過量易導致蛋白質含量偏高，降低米飯的食味品質，而灌排水時機須配合氣候條件進行調整，是生產優質稻米的不二法門。

曾獲全國第2名的台東資深農友吳聲昌表示，種稻訣竅不外乎「少量多餐」，但也得看氣候變遷，得視生長趨勢去改變下肥及管理方式，每年都以同樣方式管理不一定有成效。

參賽者青農李明家說，種稻已經6年，氣候占最重要的要素，以高雄147號參賽，希望台東的好米可以享譽全台。

農改場台東場祕書周泳成表示，藉由稻米品質競賽，除能展現並交流精進的技術成果，也期許未來參加全國米質競賽時能夠大放光彩，奪得殊榮，本場同時持續協助栽培技術輔導及新品種育成，讓台東地區稻米品質更加提升。