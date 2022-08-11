受制第二季兩岸疫情及匯率干擾，永裕(1323) 第二季營收年減4.69％，毛利率21.1％，年減4.02％，EPS0.21元；上半年營收18.89億元，年增6.71％，毛利率21.58％，年減3.12％，EPS0.85元。第三季力與原物料調度已正常運作，稼動率回復到穩定狀態，物流配送順暢，加速衝刺下半年業績。

永裕第二季受到新冠疫情影響，上海廠遭封控約2.5個月尤甚，造成稼動率偏低，也干擾訂單交貨。另，日圓貶值壓低外銷日本收入，影響毛利率約2％，而出口運費也持續高漲，年增約800萬元，業外部分則受到人民幣貶值使得人民幣存款產生匯損約1,800萬元，皆影響整體獲利不佳。

永裕指出，中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，增設的動物疫苗品容器產線已順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發料可注入高端生技包材行銷能量。

面對通膨推升集團營運成本，永裕除撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率。後續應可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶動的商機。