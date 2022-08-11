華碩(2357)今舉行法說，受大環境影響衝擊終端消費性市場需求，加上單季認列匯損，單季三率三降，稅後盈餘降至18.96億元，季減81.82%、年減83.32%，EPS為2.6元，創下近九季低點，累計上半年EPS為16.6元。華碩表示，第二季應是全年獲利的低點，下半年透過品牌金三角策略朝擴張成長，3Q成長的方面不變。展望3Q，華碩PC季增估15%~20%，零組件季增為0~5%。共同執行長胡書賓表示，下半年希望能將營益率拉升到3~4%，庫存也將減少約500億元。

華碩第二季品牌合併營收1152.1億元，季減9.97%、年減4.29%，毛利率12.2%，營益率1.7%，受業外匯損拖累，稅後盈餘僅18.96億元，淨利率1.65%，三率三降，EPS為2.6元。

華碩上半年營收2431.72億元，年減0.4%，毛利率15.6%，營益率4.95%，稅後盈餘為123.26億元，年減41.8%，淨利率 5.07%，EPS為16.6元。在存貨方面，6月底存貨餘額為2061.9億元，季增7%，年增59%。華碩訂定積極調整庫存目標，預估下半年會減少約500億的庫存。

華碩第二季業外獲利，匯兌損失就高達6.99億元，共同執行長許先越表示，由於美元升值，而華碩是品牌廠，有歐元和人民幣收入需要管理，因此承受較大的匯損壓力。

共同執行長胡書賓表示，目前產業仍處於逆風挑戰調整期，但華碩還是積極創新研發綠色永續掌握復甦契機。短期來看，自2Q至下半年需求仍有很大壓力，主要因素包括通膨影響消費信心以及地緣政治等，預估市場回到正常軌道，最快在明年上半年至3Q間。