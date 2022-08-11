國民黨副主席夏立言率團訪陸引發熱議，中廣董事長趙少康今天表示，國民黨任何時候去都會被戴紅帽子，雖然時機確實敏感，但兩岸應該溝通，但從積極面來說，是希望幫台商和台灣解決問題。他建議國民黨拜訪座談通通直播，讓大家聽到台商抱怨什麼、需要什麼。

趙少康指出，當然時機很敏感，這時候該不該去見仁見智，一個政黨本來就有不同聲音，但從大方向來來看，兩岸應該溝通，我方一年賺大陸1700億美金，少一半股市就崩盤了、就很慘了，溝通是應該的。

趙少康說，美國跟中國沒有溝通管道，民進黨六年來沒有溝通管道，以前無論前總統李登輝、陳水扁、馬英九時代，兩岸還是有溝通管道，溝通很重要，但現在完全沒有，民進黨的然有批評共軍演習國民黨還去，但演習誰造成的？為什麼台海如此緊張，是國民黨嗎？就是民進黨，大家心知肚明。

趙少康還酸說，國民黨不像民進黨會吹牛，否則就可以吹牛說，夏立言一去東部戰機就宣告演習停止，認為夏立言出訪早就在籌畫，這次去廣東、廈門等，沒有到北京，也沒有要見大官。

他說，最該溝通是民進黨，但民進黨沒有，本來就是執政黨責任，國民黨能夠去基本上是好事，稍微有一點理智，都應該認為溝通管道是好的，也能避免誤判。

趙少康表示，因為疫情2年都沒去，如果現在不去，今年就不用去嗎，因為愈來愈靠近選舉，明年更不能去，因為明年年初開始總統選舉起步。他直言，對民進黨來講，沒有一個是好時機，國民黨任何時候去都會被戴紅帽子。

他坦言，時機的確是有爭議，建議國民黨拜訪座談通通直播，讓大家聽到台商抱怨什麼、需要什麼，第二提出希望大陸解決什麼問題，農漁民問題很迫切，至少提出藍，幫台灣小老百姓提出問題，這些台胞、台生、台商希望解決問題，希望北京協助解決。

趙少康強調，台商現在很慘，大陸現在已經不是那麼重視台灣，台商稍微違反一些法令或被栽贓就被關，他收到好幾位台商朋友向他陳情，不能賺外匯的時候很高興，但有問題就不解決，認為時機敏感有爭議，但從積極面來說，是希望幫台商和台灣解決問題。