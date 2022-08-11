近日中共因美國眾議院議長裴洛西訪台進行大規模軍事演習，台海戰爭又再度成為國際政治學界高度關注的焦點。美國學者貝克利在最近出版針對台海戰爭的專著中指出，未來5到10年內，雷根政府時期建造的多種重要軍事資產將面臨退役的，美國在東亞的軍事力量會出現下降的窗口，屆時中共發動台海戰爭的機率將比過去任何時候都更高。

《美國之音》報導說，中共在最近的演習之後又發表了最新版的《台灣問題白皮書》，重申不放棄對台動武。美國塔夫茨大學政治學副教授、今年8月出版新書《危險區域——即將到來的與中國的衝突》的貝克利（Michael Beckley），最近與約翰．霍普金斯大學政治學教授布蘭茲（Hal Brands）在《華爾街日報》發表《即將到來的台灣戰爭》（The Coming War Over Taiwan）一文時指出，北京最近的軍演將成為一種新常態，在未來5到10年內，中國會擁有一個武力攻打台灣的軍事機會窗口。

8月出版新書《危險區域——即將到來的與中國的衝突》的作者貝克利（Michael Beckley）認為，台海發生戰爭，會是自第二次世界大戰以來從未見過的災難。（圖／Azon)

貝克利在接受《美國之音》專訪時指出，這樣的預測是因為中國已經完成了大規模軍事擴建，其戰艦和彈藥增長速度比二戰以來任何國家都快。相反地，未來5到10年「美國在東亞的軍事力量會下降，因為大型巡洋艦、導彈潛艇和重型轟炸機要退役，其中大部分是在裡根政府時期建造的，現在太老了，也無法再升級。」而就在那時，中國的軍事優勢將達到頂峰，「鑒於其好戰的行為，以及習近平在那時承受的壓力，我們非常擔心中國會比我們至少一代人所經歷過的任何時候都更有可能使用武力。」因此，這些事實和數據都指向「這是台灣最危險的時期」。

貝克利認為，如果中國對台灣發動戰爭，其特徵將是「規模巨大、手段殘酷」。他說，「美國當然會干預，我們為烏克蘭戰爭設想的噩夢場景，即美國和北約軍隊跟俄羅斯軍隊之間直接衝突，從（中國對台戰爭）第一天開始就是現實。」「這會是自第二次世界大戰以來我們從未見過的災難。」

不過，報導說，貝克利認為這場戰爭並非不可避免的，而要做到這一點美國必須在台海周邊建立威懾力量。「不是要花哨的新武器系統，而是簡單的射擊器和傳感器，並將它們盡可能多地部署到台海周圍。」例如烏克蘭用以抵抗俄羅斯入侵的那些輕型武器。如果證明你已準備好這麼做，顯然就會使北京動武的可能性大幅降低。

貝克利對形勢的發展越來越悲觀和警惕，但他仍認為會是唯一的超級強權，中國經濟放緩、四方安全對話（QUAD）和澳英美軍事合作夥伴（AUKUS）等反華聯盟對中國的穩定包圍，都將阻止中國成為與美國同等的超級大國。而此一現象會使中國成為更危險的威脅，因為它更迫切地需要經濟與政治成就來證明其偉大民族復興的路徑。

貝克利和布蘭茲在《華爾街日報》發表的《即將到來的台灣戰爭》一文中，將中國這種崛起的國家因擔憂衰落而爆增的侵略性稱為「峰值大國綜合症」。他描述道：「這種國家往往是最危險的，因為快速增長的時代已經為他們提供了推翻部分現狀的手段，而迅速來臨的經濟放緩和戰略包圍時代，讓他們有動力積極行動，試圖在長期趨勢真正形成之前改變現狀。」