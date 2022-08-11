有些人在白天工作時總是沒什麼動力和精神，但到了晚上又會變得精神百倍、十分亢奮，功能醫學醫師歐瀚文指出，像這種「白天一條蟲，晚上一條龍」的現象，很可能是「腎上腺疲勞」，他列出5個自我檢測的症狀，包含容易失眠、睡眠斷斷續續、易怒等，並建議晚上應避免做激烈運動，以改善睡眠問題。

歐瀚文在臉書粉專發文，如果用唾液來檢測不同時間點的皮質醇濃度，會發現「白天一條蟲，晚上一條龍」類型的人，在白天測得的皮質醇濃度都偏低，晚上則突然飆升，這也是他們覺得晚上精神特別好的原因。而這類人屬於「夜間高皮質醇型」，但這並不是人體分泌荷爾蒙的自然節律，通常典型的症狀有以下5點：

▎夜間亢奮，但體感覺得疲累。

▎容易失眠、難入睡。

▎即便入睡也容易睡睡醒醒。

▎容易被一些小事情惹怒。

▎喜歡靠吃來舒壓，愛吃甜食、含糖飲料。

如果剛好是晚上精神比較好，又符合上述症狀的話，就代表你並不是適合在夜晚工作，而是因為「腎上腺疲勞」，歐瀚文建議在睡前應避免做激烈運動，因為可能刺激腎上腺釋放更多的皮質醇，但可以做一些比較緩和的運動，例如瑜珈、伸展拉筋等，能協助調節過高的皮質醇。

除此之外，睡眠問題也是這類人需要優先解決的問題，歐瀚文建議可以讓睡眠環境保持陰暗涼爽，睡前也要避免過多的光線刺激，像是手機、電視等盡量少碰，還可以補充幫助舒壓放鬆的營養素，像是南非醉茄、兒茶酚胺、茶胺酸、GABA等。