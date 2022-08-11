《頂尖主廚大對決》參賽者高手雲集，共16名選手從初賽中晉級參賽。（國興衛視提供）

日本烹飪節目《頂尖主廚大對決》匯集來自日本各地未滿40歲的年輕廚師，以特定料理主題爭奪「第一名廚師」稱號和1000萬日元獎金，由女神蒼井優諧星老公—搞笑團體「南海糖果」成員山里亮太擔任主持人，法國廚師須賀洋介擔任總評審，吸引全日本共761位選手前來參加，從區域的評選與預賽開始，選手們便不停地腦力激盪、發揮自己擅長的領域博取最終參賽機會，參賽者從最小的10歲女孩，到有海外培訓經驗的資深廚師，在全國知名餐廳工作的廚師，以及擅長烹飪的YouTuber和名人。

節目發想最初來自日本食品和餐飲行業受到了新冠疫情大流行的重創，讓製作人近藤正宏進而想支持食品，近藤正宏提到：「我要支持遭受新冠災難重創的全國美食界，想說有沒有可能透過食物來振興日本？這就是為什麼《頂尖主廚大對決》誕生了！」接著表示：「我們希望通過這個節目，讓觀眾對廚師產生欽佩，覺得他們很酷，所以我想讓烹飪界活躍起來。」他將節目打造成類似紀錄片的作品，而不只是一場料理對決，不管是專業或是業餘的料理好手們，都將進行一場激烈的競爭。

第一回合在日本千葉縣某農場進行，參賽者高手雲集，有擔任IT企業開發產品菜單的員工，在法國星級餐廳接受培訓的獨特廚師，還有曾為比利時部長提供食物的前官邸廚師，美食創意總監，精通中餐的比賽殺手，共16名選手從初賽中晉級參賽，總評審須賀洋介宣布首輪挑戰主題是「用你面前田野裡的蔬菜做飯」，在主持人山里亮太指揮之下，選手們都趕往田野採摘蔬菜並仔細檢查，選手們甚至直接咀嚼各種蔬菜以確認味道，在30分鐘裡，要充分利用這個農場蔬菜的特點，創造出一道充滿個性的菜餚，評判料理成品的須賀洋介還指出：「我想品評的是具有挑戰性的菜餚，而不是打安全牌的菜餚。」

這場首集的料理大戰中，目前的16人中將會有4人被淘汰，究竟誰會存活下來？更多《頂尖主廚大對決》精彩內容，明（12日）起，每週五晚間7點在國興衛視連播2集。