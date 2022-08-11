台灣大學認定民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文嚴重抄襲，身兼民進黨主席的蔡英文總統喊話黨應團結一致、相信同志，但同黨市議員王世堅看法大逆風遭黨內圍剿。他11日受訪表示，主席講團結很好也很正確，但團結要建立在是非之上，不能是非不明、黑白顛倒。

王世堅下午赴北市議會後接受媒體聯訪，對於林智堅論文風暴，他呼籲，林智堅還年輕又有才情，但解鈴還須繫鈴人，不要讓事件再惡化、親痛仇快，繫鈴者應該知所進退，不要為難整個黨，為難為民主犧牲的先賢先烈在天之靈。

王世堅說，主席講團結很好、呼籲全黨團結也對，但團結要建立在是非之上，不能是非不明、黑白顛倒，且民進黨的精神就是由下而上，每位從政黨員都能發表自己的看法、見解；若台積電是護國神山，台大就是護國神山的搖籃，如果質疑台大，就是挑戰台灣的價值，也是挑戰社會的智慧。

王世堅強調，他只是提出建言，還是很團結，就像他過去和北市副市長黃珊珊在議會互相聲援、努力監督預算審查，但撇開感情他還是理智為先，但對黨還是有所建言，這就是民主和獨裁的差別。

對於遭側翼網軍攻擊，王反嗆，自己是政治受難者家屬，對於這些指責他無言以對，但他要告誡這些側翼網軍，人在做天在看，一定會被追究，等他忙完預算審查，「有天我會陪陪他們」。

被問及如何捍衛林智堅清白，王世堅說，捍衛清白要自己想辦法，因為林智堅是當事人，因為對方的智慧高，是5星市長，林智堅先捍衛了，大家才可以幫忙。

對於民進黨立委高嘉瑜臉書貼出與王世堅的合照說要「挺堅」？王表示，高嘉瑜是在開玩笑，因為他不希望談換堅，一直談換堅的結論就是換掉王世堅，所以高才說要挺王世堅。至於認為林智堅論文風波是否影響北台灣選情，王說，自己不能回答這個問題，因為「揹奉金擱呷人看風水」，自己也是參選人。