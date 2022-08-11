「台大新生」林智堅9年前貼文被翻出 網友瘋朝聖狂酸這4字

莫忘初心！民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，9日被台大核定撤銷國發所碩士學位，但林智堅同日即開記者會質疑台大不公，昨(10日)黨主席、總統蔡英文更在中常會定調全黨挺堅；國民黨台北市議員徐巧芯則在臉書PO出林智堅9年前立志上台大的動態，還說「全力以赴」，被網友諷刺應該是複製貼上的「全力以複」。

蔡主席定調全黨救一人，似乎也是對台大下了戰帖，讓整個社會瀰漫一股「指鹿為馬」的氛圍。徐巧芯10日在臉書分享一則截圖，是林智堅2013年10月13日的個人臉書動態，上面寫道：「有機會到台大唸書是我畢生的夢想，所以......我，全力以赴」。

徐巧芯寫道：「【深夜ㄉ朝聖】全力以複、製在台大，抄認真！」，並貼出網址說「朝聖這裡請」。這篇是林智堅9年前的臉書發文，從短短文句中能感覺出立志上台大的熱血，當時的林智堅還沒當新竹市長，或許也還沒有想到後來論文要怎麼寫，可說是還保有政壇年輕人初心的階段。

網友們朝聖此則動態並留言：「全力的抄」、「若這樣還能當選，桃園將出現第一個剽竊者市長」、「朝聖，小智要選到底喔，沒有你的選戰會很無聊喔」、「智堅，我的抄人」、「趕快告余正煌捍衛名譽！別廢話！」、「哇，全力以複耶」、「夢想就是抄別人的論文！」、「抄時空迴力鏢打臉」。

許巧芯臉書的網友也回，「全力以『複』。Ctrl+C～Ctrl+V」、「到底是不是自己抄的啊？」、「全力抄襲！」、「感謝林智堅同學，台大曾經是我的夢想，但是碩士和大學都念到交大，現在因為林同學，讓我畢生遺憾不再遺憾了。」、「到底是什麼樣的教育，可以把一個人教育成這樣？實在是太厲害了」、「其實他以為是去藏經閣抄經文的」、「其實如果論文是靠自己一字一句想出來的,即使是名不見經傳的普通學府,那也是很值得高興的事,因為那個過程永生難忘!!碩士不只是一個頭銜,也是對自己產出一本論文負責任的態度！」。