34歲金馬影后馬思純近期忙宣傳新片《斷‧橋》，她還特別現身粉絲群宣傳，表示這是她生病以來的第一部戲，對她特別重要，馬思純也提到罹憂鬱症是慢性病，希望大家可以理解，並報平安說，她精神狀態很好，也會出席宣傳活動，果真，馬思純今（11日）就以一身洋裝搭配黑色寬鬆西裝外套，俏麗現身電影首映會。

馬思純今下午頂著包頭、身穿碎花洋裝搭配黑色寬鬆西裝外套，俏麗現身電影首映會，她開心分享飾演的角色，直呼：「她是一個很執拗、也是一個很勇敢的女孩，我和她的關係更像是相互救贖」，馬思純精神、氣色極佳，臉上掛著笑容，整體狀態相當不錯。

好久不見的馬思純一現身立刻成為關注焦點，微博也瘋傳多張無P照，甚至以「馬思純首映會生圖狀態」登上熱搜榜，可見話題超夯，她也被評：「姐姐雖然有點胖了，但笑得好甜」，網友紛紛留言：「姐姐的笑容太有感染力了 」、「她好像狀態是真的好了很多，笑意盈盈的」、「看得出來她很開心」、「胖了還是好漂亮」。

其實，馬思純去年被爆出和小4歲的搖滾樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（小樂）熱戀，儘管男方被爆約砲、吃軟飯等黑歷史，馬思純仍捍衛戀情，還因為她腫一圈的身材，而遭質疑懷孕了，對此，雙方都沒有正面回應，不過，張哲軒今則在微博曬出裸上身、照鏡子的刮鬍照，寫下：「而立。感謝陪伴，祝攝影師電影票房大賣。」還釣出馬思純留言：「謝謝您咧！」並貼上3個蛋糕圖案，此舉也被外界解讀是公開認愛。