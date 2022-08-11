金門縣佛教會理事長性海法師率同幹部捐贈金大2000劑快篩試劑，進一步提升校園防疫力。財團法人金門縣佛教弘法基金會（太武山海印寺）也捐贈校方新台幣20萬元，協助弱勢學子於疫情期間也能安心就讀。

校方表示，新冠肺炎病毒不斷變種，而且傳染力愈變愈強，該校除持續宣導疫情防範措施，並做好新（111）學年度開學後的各項準備工作，以確保全校師生有一個健康的學習環境。另在助學金部份，校方也規畫將專款用於「112年攜手飛揚-弱勢學生助學及輔導」的助學計畫之中。

金大校長陳建民感謝金門縣佛教會捐贈快篩試劑與助學金，幫助該校提升新冠肺炎的防範能力，未來將會妥善、適時加以運用。

性海法師也指出，金門大學是金門地區的最高學府，每年為金門、台灣培育許多優秀人才，金門縣佛教會本於慈悲為懷的精神，在所有長老法師及理事的全力支持下，特至金門大學捐贈防疫快篩試劑，提供全校師生防疫使用，讓大家都能安心就學。