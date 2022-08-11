歡慶馬爹利藍帶上市110年，找來梁朝偉擔任代言人。★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！（馬爹利MARTELL提供）

影帝梁朝偉擔任酒品代言人，為產品拍攝廣告，一同入鏡的還有法國影帝文森卡索，兩人一東一西、一古一今，呼應品牌在傳統中創新的精神。廣告中，除了捕捉梁朝偉研究劇本，苦思如何突破演技的畫面，他還身穿禮服在鏡頭前微笑舉起酒杯，招牌電眼電力全開，更是讓粉絲招架不住。

這支如電影規格的廣告由香港導演夏永康執導，將圍繞在梁朝偉本身的生活與演藝生涯的現代版故事，和由文森卡索飾演愛德華馬爹利（酒品牌馬爹利創始人尚馬爹利的曾孫）的歷史版故事交織在一起，奠基於傳統之餘又突破框架，充分體現「人生是場飛翔」的意境。

其實今年初梁朝偉在IG就秀出廣告，廣告一開始，只見文森卡索扮演酒類創始人，已創造過許多佳績，一旁的梁朝偉也曾拿下坎城影帝，隨著旁白說出：「當你已經抵達成功，你是選擇停止？還是繼續突破？」而後讓兩人繼續挑戰不同領域的極限。

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