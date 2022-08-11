工業電腦廠樺漢（6414）11日公布第二季財報，受惠三大事業體同步成長，稅後純益衝上4.41億元，年增55.8％、季增40.4％，創歷史次高紀錄，EPS達4.16元。累計上半年稅後純益7.55億元，EPS 7.14元。展望下半年，公司在手訂單暢旺，預估營收、獲利都將逐季向上，全年高雙位數成長趨勢不變。

樺漢第二季合併營收268.4億元，歸屬於母公司稅後純益4.41億元，改寫同期新高及歷史次高紀錄，在股本較去年同期增加10.4％下，第二季EPS仍繳出季增40.1％、年增41％的成績單。

若以個體表現來看，樺漢上半年營收、營業利潤分別年增44.7％、77％，獲利占集團整體EPS約2成。樺漢董事長朱復銓表示，公司近年來致力整合多角化產品、市場，與服務經營，分散銷售、供應鏈、生產基地等全球布局重要策略效益展現。

展望下半年，樺漢對於今年營收、獲利表現更上一層樓深具信心，除了目前三大事業體在手訂單創歷史新高，且依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio已來到1.15~1.18的水準，整體接單動能強勁。

另外，樺漢總經理蔡能吉指出，匈牙利的布達佩斯工廠8月起完整運營認列營收，將是第三季工控領域成長動能之一，且品牌通路在歐洲軌道交通領域市占率超過5成，專案產品陸續出貨。

系統整合部分因下半年持續成長，包括半導體擴廠、先進製程設備需求，以及智慧城市方案等，都將挹注營收表現。新加入的「雲地整合」第四隻腳平均毛利也有4成以上。整體來看，預期第三季營收、淨利、EPS將有雙位數成長，全年抱持高度成長看法不變。