桃園市40歲黃姓男子在工廠負責洗滌工作，10日下午因負責的大型烘衣機被衣物卡住，黃男發現後入內將衣物拉出，但機器恢復運轉，疑似敲到黃男頭部，緊同事發現後趕緊送醫，但黃男仍回天乏術。
警方調查，黃姓男子在工廠負責洗滌，10日14時疑似衣物卡住烘衣機，他自行入內將卡住的衣物拉開，試圖排除障礙。不料拉開卡住的衣物後，烘衣機恢復運轉，疑似因此撞擊到黃男頭部，同事發現後趕緊將黃男抱出緊急送醫，但仍宣告不治。
桃園市40歲黃姓男子在工廠負責洗滌工作，10日下午因負責的大型烘衣機被衣物卡住，黃男發現後入內將衣物拉出，但機器恢復運轉，疑似敲到黃男頭部，緊同事發現後趕緊送醫，但黃男仍回天乏術。
警方調查，黃姓男子在工廠負責洗滌，10日14時疑似衣物卡住烘衣機，他自行入內將卡住的衣物拉開，試圖排除障礙。不料拉開卡住的衣物後，烘衣機恢復運轉，疑似因此撞擊到黃男頭部，同事發現後趕緊將黃男抱出緊急送醫，但仍宣告不治。
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