工業電腦廠維田(6570)公告2022年第二季營運成果。單季三率三升，每股稅後盈餘(EPS)1.04元，創下同期新高，上半年每股盈餘1.87元，同樣寫下歷年同期新高紀錄。因應智慧醫療趨勢，維田目前已正式取得ISO 13485的安規認證，目前智慧醫療新品已正式發表上市，預計第四季首批訂單將能出貨，公司也計畫未來持續推出醫療新品進攻歐盟市場，下半年也可望再陸續取得軌道交通與車載專案新客戶，預期營運動能將持續走高。

維田受惠第二季訂單及出貨力道強勁，推升公司2022年第二季合併營收2.5億元、稅後淨利0.3億元，年增率分別為17.2%與30.1%，每股稅後盈餘(EPS)1.04元，均創下歷年同期新高表現。

維田指出，公司今年第二季獲利創歷年同期新高，主要在於訂單量持續增加，推升出貨量年比大增，加上從去年起因應國際原物料上漲，公司調整部分產品價格，以及近期美元匯率升值等因素，帶動公司第二季毛利率提升至37.1%，寫下自2020年以來新高，比上一季(32.4％)多出4.7個百分點，與去年同期(33.8％)相較更增加3.3個百分點，推升整體獲利表現。第二季營業利益率13.8%、淨利率12.4%，均寫下好表現，更較上季呈現三率三升。

維田累計上半年營收4.8億元，年增29.1%；稅後淨利0.56億元，年增41.7%；每股稅後盈餘(EPS)1.87元，同樣寫下歷年同期新高好成績。

因應智慧醫療趨勢，維田目前已正式取得ISO 13485的安規認證，並率先推出「視覺分析智能醫療一站式解決方案」，將一口氣發表主機、PANEL PC、顯示器等系列產品，此系統能藉由AI輔助分析醫學影像(如X光片等)，大幅提升影像辨識及判斷效率，能有效協助醫生快速判讀影像，快速制定正確有效的治療方案，以及進行數據分析等，更能有效減少、甚至避免醫療中的許多差錯，從而提高工作效率，改善醫療服務質量。目前智慧醫療新品已正式發表上市，預計第四季首批訂單將能出貨，公司也計畫未來持續推出醫療新品進攻歐盟市場，全面搶佔智慧醫療市場。

維田進一步表示，疫情加速工業4.0與AIoT快速整合，製造業紛紛邁向智慧工廠數位轉型，以強化競爭力與彌補人力缺口，尤其美、歐等國的新基建需求較以往更為強勁，而維田工業電腦具有因有防鏽、防塵、防水等特殊功能，並具有專為嚴苛環境應用之強固結構設計，廣受製造業客戶好評，目前在手訂單除了美國專案客戶拉貨動能增加外，下半年可望再陸續取得軌道交通與車載專案新客戶，預期營運動能將持續走高。