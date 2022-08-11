蔡英文總統今下午勗勉空軍作戰指揮部，感謝國軍不分晝夜，守護臺灣的領空、守護人民的安全，讓民眾能安心如常的生活。總統也再度強調，備戰不求戰、應戰不避戰，這是國軍的使命。面對近日中國的軍事挑釁，國軍身處前線中的前線，勤務只會更加繁重，壓力也會更加巨大。

總統抵達後，首先聽取空軍作戰指揮部指揮官曹進平簡報「近期空情及戰情報告」，並透過視訊慰勉防空部與各飛行聯隊。

總統致詞時表示，今天來到空軍作戰指揮部，最重要的目的，就是要慰勞大家的辛勞，尤其這一段期間，各單位的任務都很繁重。她要代表全體國人同胞，向大家致上最深的感謝。

總統指出，國軍在不同崗位上，精確掌握共軍可能行動，全神貫注執行戰備任務，才能確保臺灣防衛的第一線，也守住國家的安全，讓民眾能安心如常的生活。國軍保家衛國的決心，不僅令她深受感動，全體國人同胞也都深刻地感受到。

總統說，當前，中國武力的威脅並未降低。她也再度強調，「我們不會升高衝突，也不會挑起爭端，我們會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線」。

總統表示，她對大家有信心，相信訓練有素的國軍弟兄姊妹，一定扛得起這樣的重責大任。她會和國軍站在一起，團結的臺灣人民也會給國軍最大的支持，做國軍最堅強的後盾。

總統再次感謝國軍不分晝夜，守護臺灣的領空、守護人民的安全；她也請全體同仁繼續保持高昂的士氣，讓全世界看到，中華民國國軍對「國土主權、寸土不讓；自由民主、堅守不退」的決心。

隨後，總統視導空管中心。包括國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘及空軍司令劉任遠等亦出席是項活動。