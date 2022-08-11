日本女星橋本愛首部主演黃金檔連續劇《家庭教師寅子》，近日受訪時談及演出「寅子」這個角色有趣之處，她說要化身神仙教母、熱血教師、神秘性感家教有如多重人格，要配合不同家庭演出不同個性，對自己來說是個挑戰，但過程相當開心，且面對不同家庭要自然改變口吻跟語調，才發現「原來演起來是這種感覺！」

《家庭教師寅子》是知名編劇遊川和彥的最新力作，描述一個傳說中號稱上榜率百分之百的神秘家教，同時出現在3個家庭教導國小、國中、高中的應考生，面對3位來自不同階層的母親與學生，教導正確的「金錢」使用方式，橋本愛表示跟3位演技派女星所飾演的母親之後的深入接觸，也預告接下來的關係變化會很有意思。

問到求學時期有沒有遇到挫折，橋本愛坦承認真唸書只到國中一年級，因為國二開始就把大部分的精力投注在演藝圈，表示自己記憶力很好，甚至可以把整本課本的內容背下來，英文也曾考過100分，雖然都沒有吸收進去，覺得自己當時很擅長應付考試，但後來唸書時間變少，課本內容也變得越來越難理解，有時候甚至連大家知道的單字都不認識，橋本愛內心相當在意，吐露「這10年都覺得很挫折」的真實心聲。

最後她也不忘向大家推薦《家庭教師寅子》，橋本愛說不知道這部戲對台灣觀眾來說，有沒有平易近人的感覺，但因為這部作品的題材在日本也是很特殊，希望大家在看劇的時候，可以喜歡這些神秘多變的劇情安排。該劇每週四在friDay影音獨家與日本同步跟播。