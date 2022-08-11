美國商務部長雷蒙多日前受訪時表示，美國總統拜登正在審慎考慮對華關稅問題，裴洛西訪台導致的局勢緊張讓「減免部分中國輸美商品關稅」一事變得尤其複雜。對此，中國外交部發言人汪文斌今表示，貿易戰沒有贏家，儘早取消關稅有利於美國，有利於中國，有利於世界。

汪文斌指出，當前台海局勢緊張，是非曲直一目了然。美方應立即糾正錯誤，不要指望中方拿自己的核心利益做交易，而應該老老實實回到一個中國原則和中美三個聯合公報上來。