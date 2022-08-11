被雷擊避雷器。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄又傳停電！氣象局針對高雄發布大雨特報，沒想到大寮區和大樹區卻傳出有6467戶停電，已經陸陸續續恢復供電，台電指出，事故原因為雷擊導致避雷器損壞。

台灣電力公司鳳山區營業處表示，九曲變電所BM40饋線於11日15時53分發生事故停電，造成高雄市大寮區光明路三段、江山路、大樹區竹寮里等一帶共6467戶停電，經查修後於16時35分1875戶復電，其餘4592戶已於17時4分全部恢復供電，事故原因為雷擊導致避雷器損壞。