考選部今公布112年國家考試期程，預定辦理20項次考試，考選部表示，近兩年來疫情發展，第一線護理人力負荷過重，適時增加新血實有其急迫性，為解決受到疫情衝擊所產生護理人力短缺問題，及分散應考人流，預定於112年11月增辦第三次護理師考試。

考選部強調，冀盼藉此補足醫護人力資源，並緩解目前緊繃的醫療運作系統，以維護國人醫療服務品質。

考選部今表示，為加速推動國家考試數位轉型，112年起中醫師考試將納入電腦化測驗，分別於2月、6月及7月舉行；又為配合用人機關人力需求，國際經濟商務人員特考於112年增辦一次。

考選部指出，為因應發展觀光條例修正公布及臺灣鐵路管理局轉型為國營臺灣鐵路股份有限公司後，將自行對外招考從業人員，導遊人員、領隊人員考試及交通事業鐵路人員特考等2項考試於112年由考選部最後一次辦理，有意報考的民眾請留意相關報名資訊。