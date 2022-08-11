畢業銜接職場是每位畢業生的心願，方舟就業服務協會庇護商店在高雄首創與手搖飲加盟店合作，讓憨兒們能夠有效學習職場技術，協助憨兒就業，銜接職場率1年高達67％，成功為憨兒找到未來就業職場。

近年來受到新冠肺炎疫情影響，不少畢業生求職不易，社團法人高雄市方舟就業服務協會發現疫情對身心障礙者就業影響更甚，因此克服困難成立身心障礙者庇護商店，並選在捷運中央公園站內，讓身心障礙員工上班更便利。

為了協助身心障礙者能夠有系統學習專業技能，方舟庇護商店以高雄唯一首創以加盟店形式成立，由加盟企業總部提供完整教育訓練、建立標準化流程，讓身心障礙員工透過總部教學的標準化流程，製作手搖飲和烘焙商品。

方舟就業服務協會理事長王姿琦表示，庇護商店以加盟店形式成立，可以協助憨兒在短時間內學習並獨立操作，店內貼滿了不同顏色的標示與流程說明，即使是新進員工，也可以透過標示及說明能夠盡快上手，獨立操作收銀機系統、接待客人。

也因為訓練的密度與完整、老師不斷的鼓勵讓身心障礙員工產生信心，進而陸續媒合至一般競爭性職場工作；方舟庇護商店去年3月收滿6名庇護員工，1年後即有4名庇護員工媒合到一般職場工作，就業率達到67％。

王姿琦指出，當庇護員工轉銜要就業時，最常遇到受轉銜單位不受理，那庇護員工只能一直待在庇護工場裡工作，無法去一般職場工作，身心障礙庇護員工要能夠適應外面職場環境已經很不容易，若還遭遇法規條文的限制，會使身障朋友的就業之路更艱難。