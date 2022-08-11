台灣自來水公司第一區管理處11日宣布，因應基隆市中正及信義兩區水壓不足、供水中斷等問題，除積極調度供水外，也將自12日下午設置8處取水站，供地勢較高的用戶取用。

水公司一區處表示，由於集水區將近二個月未有效降雨，基隆河及其支流水源驟減，致基隆市中正及信義區等高地等地區反應水壓不足問題。自來水公司表示，原本中正、信義兩區的水源來自於貢寮橡皮壩，日供5-5.5萬噸。但貢寮橡皮壩供水量減至2-2.5萬噸，致使日供水量出現2.5-3萬噸的缺口，也造成兩區地勢較高的用戶水壓不足。

一區處指出，目前除透過暖暖淨水場增供0.7萬噸，供水不足的水量，由新山淨水場進行管網調配支應。

另一方面，對於中正及信義區地勢較高的地區，水公司也於12日下午設置8處取水站，提供民眾取用。取水站設置地點包括中正區的調和街萬安堂、北寧路31巷口、正濱海濱里活動中心。以及信義區正信路227巷路口、東信路236巷37之21號前、孝忠里民活動中心、孝德里民活動中心及東峰街42巷口。

水公司一區處呼籲民眾，時序進入夏季枯水期，基隆及新北地區久旱未雨，河川流量日漸枯減，請用戶節約用水，愛惜珍貴的水資源。