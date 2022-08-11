劉男7日清晨於車上與其他同赴花蓮旅遊的3名友人發生口角，一氣之下竟拿車上的改造手槍射傷其中一名25歲賴姓男子的大腿，將3人丟包花蓮市區街頭即駕車離開，最後仍難逃法網，在苗栗遭警方逮捕。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

22歲的劉姓男子和3名友人從苗栗駕車到花蓮玩，4人卻在7日清晨於車上發生口角，劉一氣之下，竟拿車上的改造手槍射傷其中一名25歲賴姓男子的大腿，將3人丟包花蓮市區街頭即駕車離開，賴男自行就醫後院方驚覺有異通報，經花蓮警方與苗栗警方聯手調查，當天即在苗栗逮到劉男並查扣作案槍枝，全案依殺人未遂、恐嚇、強制、違反槍砲修例等罪嫌送辦。

花蓮警方7日清晨5時許接獲醫院通報有槍傷男子就醫即派員前往了解，受傷的賴男和開槍劉男是朋友，他們一行4人從苗栗到花蓮遊玩，7日清晨卻發生口角衝突。

怎料劉一氣之下，拿出改造手槍抵住賴男左大腿，賴男情急伸手撥槍卻不慎讓子彈射進腿裡，劉見狀趕緊將受傷的賴及2名友人趕下車，並丟在路邊，要他們自己搭車就醫，自己則開車返回苗栗。

花蓮警分局獲報後即與苗栗縣警局頭份分局組成專案小組，並在7日中午12時許，在苗栗縣頭份市某旅館內逮到劉男及2名涉嫌藏匿劉的男子，並起獲作案用的改造槍枝，全案將依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇及強制等罪嫌移送苗栗地檢署及花蓮地檢署偵辦，劉男經花蓮檢方聲押獲准，警方則將同步向上追查槍枝來源。