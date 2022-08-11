國民黨金門縣黨部辦理111年金門縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表、村里長選舉候選人提名登記。在黨內協調及提名審議委員會資格審查，並經候選人簽署提名承諾書後，陳報中央委員會完成核定，計有歐陽儀雄等68人獲得提名及核准參選。

國民黨金門縣黨部表示，將核發政黨推薦書給獲得提名及核准參選的黨員同志。縣黨部主任委員吳興邦懇請鄉親與黨員全力支持，協助提名同志贏得勝選，也期勉參選同志努力爭取為民服務的機會。

針對年底選舉，國民黨金門縣委員會依照中央訂頒有關規定辦理相關作業，經核定的黨籍參選人如下：

（一）縣議員：第一選區提名歐陽儀雄、許玉昭2人。第二選區提名周子傑、王秀玉、林長鴻、王國代、馬自壯5人。第三選區提名洪成發1人。

（二）鄉鎮長：金城鎮提名李誠智。金沙鎮徵召吳有家。金湖鎮徵召陳文顧。金寧鄉核准楊忠俊、陳成泉2人。烈嶼鄉核准洪若珊、洪燕玉2人。

（三）鄉鎮民代表：金城鎮提名莊嘉銘、汪松威、陳子芸、陳天成、林金英、許燕輝、倪于媃、李錫瑜、張含麗、郭永隆10人。金湖鎮提名李秀華、陳秀卿、呂錦同3人。金沙鎮提名蔡連進、蔡寶愛、呂寶玉、黃奕焮4人。金寧鄉提名莊振源、黃文欣、陳尤莉、辛愛華4人。烈嶼鄉提名吳福全、林宜蘭、方駿洋、林長征4人。

（四）村里長：金城鎮東門里提名蔡祥坤，西門里提名楊雨川，北門里提名許績才，賢庵里提名盧志椿，金水里核准黃延良、陳海發2人，珠沙里提名戴德強，古城里提名辛文進。烈嶼鄉黃埔村提名方榮標。金沙鎮三山里提名陳賜發，光前里核准張國財，何斗里提名陳福林，浦山里核准何鴻樟、周家才2人，西園里核准黃成泉、黃志明2人，官嶼里提名楊恭勤。金寧鄉后盤村提名許明吉，湖埔村提名楊振嵩，盤山村提名翁品洋，安美村提名許三進，古寧村提名李開陣，榜林村提名楊龍傳。金湖鎮新湖里提名陳錦章，山外里提名陳晚開，料羅里提名謝慶閣，蓮庵里核准呂永林、呂世榮2人。