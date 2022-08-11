無黨籍高市議員參選人吳佩蓉11日質疑國民黨高雄市長參選人柯志恩的父親柯文福及丈夫洪德成曾大手筆投資電信業，但曾任屏東縣長的柯文福出身教育界如何跨足電信業，且在高雄創立資金高達3億元的隨通電訊公司，對此，柯志恩回應，隨通電訊公司並非父親、先生單獨出資成立，且主要是以技術移轉方式入股。

吳佩蓉指出，根據財政部稅籍登記資料公示查詢結果，隨通電訊股份有限公司設立於1997年10月，公司負責人則是柯文福，隨通電訊的登記資本額高達3億元，實收資本額也達2億5000萬，她質疑柯文福專業領域在教育方面，如何跨足電信業？如何拿到稀有的頻譜執照？如此大筆的資金又從哪裡來？

對此，柯志恩回應，父親是於1973年到1981年擔任屏東縣長，而隨通電訊公司是在父親卸任16年後才設立，並於18年前已經廢照，隨通電訊公司實收的資本額確實是2.58億，但該公司並非由她的父親或先生出資成立，而是由6間公司、9位董事和2位監察人共同持股、集資創立。

柯志恩進一步說明，當初父親確實是圖訊系統股份有限公司的董事長，而圖訊系統股份有限公司對於隨通電訊股份有限公司僅佔股12.5％。由於她先生具有電腦工程師專業背景，當年說服父親投資隨通公司，不過主要是以技術移轉方式入股，也就是圖訊轉讓技術給隨通來折抵股本。