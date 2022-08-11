雲林縣山區學校營養午餐食材取得不易，今年物價漲幅大，招標配菜公司雪上加霜，古坑鄉樟湖生態國中小日前聯合草嶺、桂林2所國小招標，好不容易找到一家長期在嘉義山區配送的廠商，雲林縣府額外補助菜車每公里40元油費，合計每日多3300元油錢，才順利招標。

樟湖生態國中小雖位置偏遠，但有住宿生吃3餐，早餐80人、午餐200人、晚餐80人，招標並非極困難，廠商最遲疑的是遙遠的草嶺國小，該校用餐師生60人，車程油耗高得嚇人，去年該校拜託嘉義縣的小學一起招標。

樟湖國中小校長陳清圳表示，山區小學營養午餐品質一直是個問題，招標價格低無配菜公司願意上山，廚工薪水太低流動性很大，就像慢性病一樣，不致命但也好不了。

樟湖、桂林、草嶺3校下學年共同招標配菜廠商，陳清圳邀請彰化、南投廠商投標但乏人問津，彰化廠商表明雲林縣的食材價格未調漲，無利潤空間。

陳清圳打聽得知有一家配菜公司長期供應嘉義縣豐山、仁和、太和國小等山區學校，詢問是否可以順道送到「附近的」桂林、樟湖、草嶺？該廠商願意供應，但運輸費用必須提高。

雲林縣教育處同意每公里加40元，從嘉義開到古坑鄉桂林、樟湖、草嶺國小的里程數約82公里，一日油費合計3300元；3所學校額外的要求是簽約2年，明年可免傷腦筋。

得標的菜商也相當有誠意，願提供3校都各1個冷凍庫，貯存乾貨等糧食以因應山區道路中斷緊急事件發生，也可改提供便當。

陳清圳說，山區常起濃霧、下雨，曾有貨車司機壓力大到才開1周就不送，交通補貼是合理的；近期物價波動大，2年合約對廠商而言壓力大，雙方同意若物價過高再補貼。

他說，目前最困難解決的是廚工匱乏問題，薪水2萬5000元還要交通自理，只找得到臨時工，以致餐飲水準時好時壞，希望教育部提高薪資或住宿、交通津貼。