華語歌壇天后王菲個性低調又神祕，不過她和首任前夫竇唯生下的一名女兒竇靖童，個性作風與她截然不同，今年25歲的竇靖童始終帶著小叛逆的標籤，打扮造型前衛大膽，有不少打扮都不被人接受，有次，竇靖童現身機場穿著的「時尚綠衣」，不僅被說像聖誕樹，更被狠酸像極大媽，引來數千名網友關注。

竇靖童一出生就備受矚目，遺傳歌手爸爸竇唯的音樂基因，同時也是名才華洋溢的創作型歌手，不過作為天后之女，竇靖童卻在身上刺青、抽菸，打破所有人的心中幻想，她的穿著更被解讀為，力求凸顯自己的與眾不同，其中，她現身機場的「時尚穿搭」便被網友罵翻，一身綠又在頭上綁沖天炮，根本崩壞。

王菲的女兒穿著打扮獨特，不被部分網友所接受。(圖/中時資料照)

照片中，竇靖童臉上帶著一副墨鏡，頭上綁起高高的沖天炮，穿著綠色短polo衫現身機場，揹了個圖騰花色的斜側背包，下半身搭配寬鬆黑褲，腳踩黑色球鞋，一身打扮獨特、給人印象強烈，而她也一手提著滑板，一手拖著一大包行李，漫步在機場走著路，耳朵邊聽音樂，不過她內心善良因此願跟歌迷合照。

網友們見此造型做出評價：「行走的聖誕樹啊」、「一看以為是菜市場的大媽」、「造型實在是太奇特了」、「這是啥的瞎穿造型」、「什麼樣的造型都敢擺」、「看起來好老氣」、「土到極致便是潮？」有人則持相反意見，「她是很有個性的」、「只是有時弄不清楚她的性格」、「王菲的女兒就是敢穿」、「一般人學不來。」