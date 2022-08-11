話題女王許曉丹，曾為政治、藝術奉獻，一生都在挑戰自我，此次更譜寫生命中的5首創作歌曲「神畫歌集」。自己作詞外，演唱者也有她本人，這支科學美育「藝術特攻隊」，由許曉丹領軍，想要敲響2023「金曲獎」的鐘聲，將以「許曉丹神畫歌集」公開挑戰，呈現她歌曲創作的成績。

許曉丹自己作詞外，還與好友郭琇娟共寫「生命大畫布」，及自寫的「神畫」、「我住在天堂」這3首作曲者是卓美攻，另外「星星月亮太陽」、「愛在星月裡」這2首作曲者是歐文玉，演唱者除了她自己，還有周嘉麟、楊麗思、郭琇娟。再加上吳素蓮的畫筆，這支科學美育「藝術特攻隊」，由許曉丹帶領藝術素人創作，想要將歌曲上的成績往更高的殿堂邁進。

5首不同的創作曲各有特色，除了將許曉丹一生的故事融入其中，也將對於「愛」的情感融入在歌曲當中，科學美育「藝術特攻隊」有著共同基因，愛玩藝術，活化生命品質，這5首歌曲，不僅是許曉丹的故事，也可以是大家的故事，希望能靠著這5首自創曲，敲開2023的金曲大門。