蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)周四表示，由於鋼鐵價格上揚，該集團上一季營業利益增加2倍；但該公司也指出，原物料價格走高以及較高的利率，都為集團業績帶來了逆風。

該鋼鐵設備製造集團公布第三財季(4~6月)調整後息稅前利益(EBIT)為7.21億歐元(約合7.43億美元)，較去年同期的2.66億歐元增加2倍。

該獲利有超過一半，即3.76億歐元是來自於該集團鋼鐵業務部門的貢獻。該歐洲第二大鋼鐵公司表示，主要是鋼鐵產品較高的售價，抵銷了能源和原物料成本上升的影響。

財務長Klaus Keysberg指出，集團在上一季再次受到大宗商品和其它原物料價格上升的衝擊。不過預計本季將出現明顯的正數現金流。

蒂森克虜伯表示，由於利息升高的影響，導致該公司的資產減記損失來到4.80億歐元。因此，集團調低了2022財年的淨利預期，現在預計全財年有7億至9億歐元的淨利，低於此前的至少10億歐元預期。

蒂森克虜伯生產了從潛水艇到汽車等的鋼鐵零組件，以及電解槽等工業產品。該集團周四也重申了全年調整後EBIT、銷售、現金流的展望。