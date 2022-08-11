新冠病毒仍肆虐全球、烏俄戰爭尚無法止歇的情況下，通膨風險持續升高，再加上台灣人口結構明顯改變，少子化、高齡化已是不可逆的趨勢。在面對大環境各種不確定的風險因素，如何周全自身保障，照顧家庭且兼顧傳承，是許多青壯族關心的話題，開發金(2883)子公司中國人壽建議善用保險商品，做好風險規畫，以安心照顧家人生活，將關愛之心傳續給子孫後代。

青壯族往往也是家中重要經濟支柱，此階段規劃重點首重保障，提前布局是最佳良方，不妨選擇美元計價的利率變動型終身壽險，兼具保障及資產累積效果，多幣別資產配置能分散環境波動下資產減損的風險，也可在身故後保障摯愛家人的生活，完成傳續資產的心願，留愛給所愛之人，才是安心的長期保障計畫。

以「中國人壽超美鑫旺美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，除了以美元方式計價，採6年分期繳費、終身享保障。同時，投保時即享有壽險保障強化之效果，包括身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，且可選擇分期給付，用於未來持續照顧摯愛家人，且設計2至6級失能豁免保險費機制，轉移風險之餘，更能讓保障不中斷。

另外，投保後以宣告利率 (非固定，實際宣告利率以中國人壽公告為主)為基礎，年年有機會享增值回饋分享金(非保證給付項目)，此外，也享有生命末期提前給付保險金及分期定期保險金給付，彰顯保險本質及保障精神。