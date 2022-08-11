嘉澤(3533)上半年財報出爐，其中第2季稅後盈餘為15.09億元，季增9.1%，創下單季歷史新高，累計上半年每股盈餘為27.25元，通膨升息衝擊終端市場，PC/NB等面臨庫存調整，且伺服器近期也傳雜音，嘉澤認為，下半年總經環境變數真的不少，還是要邊走邊看，不過第3季看起來應可維持第2季水準。

受惠於CPU產品世代交替帶動的新品銷售，嘉澤第2季合併營收為66.51億元，季增8.23%，創下單季歷史新高，營業毛利為28.98億元，季增9.93%，單季合併毛利率為43.57%，季增0.67個百分點，營業淨利為16.8億元，季增6.18%，營業淨利率為25.26%，季減0.49個百分點，單季稅後盈餘為15.09億元，季增9.1%，創下單季歷史新高，累計上半年合併營收為127.97億元，營業毛利為55.34億元，營業淨利為32.62億元，稅後盈餘為28.93億元，每股盈餘為27.25元。

PC/NB等面臨庫存調整，且英特爾Eagle Stream延後上市，伺服器也傳雜音，讓電子產業旺季落空，嘉澤認為，下半年總經環境變數真的不少，還是要邊走邊看，不過第3季看起來應可維持第2季水準，如果客戶庫存調整速度較預期快，下半年還是有機會比上半年好。