司法院院會11日通過「憲法訴訟法」部分條文修正草案，調整有關憲法法庭判決諭知法規範違憲立即失效與溯及失效宣告效力之規範體系，優化聲請及審理程序，促進審判效能等有關條文等，修正草案將儘速送請立法院審議。

司法院表示，憲訴法今年1月4日起施行，大法官審理案件全面司法化、程序訴訟化、審理結果裁判化，但現行條文部分規定因應憲法法庭審判實務運作，有優化調整之必要。例如，於法規範憲法審查案件類型，擬制法規範主管機關或憲法法庭指定之相關機關為相對人，在體系與適用上滋生困擾等。

此外，宣告違憲法規範溯及失效之憲法法庭判決，未設效力規定，宜予補足；對於適用違憲失效之法規範所作成之確定裁判，賦予一般性、溯及性救濟效力，宜回歸規範體系而為調整；就適用違憲立即失效之法規範作成之刑事確定裁判以外之確定裁判，其未執行或執行未完畢者一律不得再予執行之妥適性，亦有檢討修正之必要性，以應不同事物領域之規範需求。

司法院說明，為回應以上需求，爰提出憲訴法部分條文修正草案，本次修正重點包括：定義本法所稱之關係人及強化其參與程序之規定、建立聲請憲法法庭裁定許可擔任法庭之友之期間一致性之準則、修正調整有關憲法法庭判決諭知法規範違憲立即失效與溯及失效宣告效力之規範體系等。