北韓官媒朝中社今天(11日)報導，領導人金正恩在會議中正式宣布「國家抗疫成功」，得來不易的成果成為歷史性的一刻。不過話鋒一轉，官方聲稱打破零確診神話的罪魁禍首是來自南方的「不尋常物品」。對此，胞妹金與正隔空開嗆「畜生」，還說不排除報復消滅南韓政權。

綜合《每日北韓》(Daily NK)英文版、朝中社及《中央日報》報導，10日金正恩出席全國緊急防疫會議，代表勞動黨中央宣布歷史性的一刻，「全體人民充滿信心和樂觀的迎接國家抗疫表現邁入新階段的勝利，在偉大主席領導下，成功穩固了大流行傳染病的惡劣局面」。

領導人金正恩將一切成就歸功於政府機關、民間衛生部門和軍隊，自病毒入侵以來，全體動員頑強抵抗，付出力量、智慧以及善意，為解決國家危機與守護人民健康貢獻心力。

報導指出，偉大金正恩領導結束演講時，台下與會同仁集體高聲歡呼「萬歲」，對輝煌碩果留下眼淚。

根據《朝鮮日報》中文版報導，同樣參與會議的金正恩胞妹、也是勞動黨副部長金與正提到，發病地點來自非軍事區（DMZ）以北的金剛郡，懷疑韓國民間團體向北方釋放反共產黨傳單等物品的氣球。她激動的用「畜生」、「噁心」等字眼形容韓國，稱「此次國難全是南方有心人士趁人之危所致，試圖扼殺與對抗共產主義思維，動搖民心」。

金與正進一步表示，「我國人民對仇敵咬牙切齒，甚至握緊拳頭。若把南邊分子視為同族，便是再錯誤不過的想法」。揚言惡行持續不止，不排除做出毀滅性的報復行動。