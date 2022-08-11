梁赫群跟老婆Stacey日前上TVBS《11點熱吵店》分享「夫妻間最愛逃避的事情」，主持人Melody，久未看到梁赫群，直誇他瘦了許多，連穿著打扮都變年輕了，Stacey極力阻止Melody讚美老公，深怕他得意忘形。

Stacey透露在家裡最想逃避的事情就是「梁赫群想要生女兒」，她解釋因為梁家男丁旺盛，只要生出女兒就會很受寵。但Stacey自曝在家中地位極低，如果再有一個女兒，就會變成煮飯婆。沈玉琳好奇兩人求歡暗號，梁赫群笑說：「趕快！管理員來了！」一講完現場笑成一團，沈玉琳虧他「A片看太多」。

依依（蔡依伶）最害怕做菜給老公親友們吃，她解釋因為婆婆曾在香港當過廚藝老師，老公史丹利也開過餐廳，所以覺得依依的料理過於清淡、太健康。中間一度讓依依很逃避做菜，加上史丹利曾說她做的菜很像「ㄆㄨㄣ」，讓她大受打擊。最後只好買一間房，帶著小孩去新房子吃飯。

《11點熱吵店》每周一到周五晚間11點在TVBS歡樂台、MOD TVBS精采台播出。