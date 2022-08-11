根據印度海關文件與業界人士表示，為了避免違反西方國家對俄羅斯實行經濟制裁的規定，當地企業正紛紛改用亞洲貨幣來購買俄國煤炭。

先前已有媒體披露，印度水泥大廠Ultratech曾透過人民幣向俄國大型煤炭廠商採購煤炭。然而當地海關文件顯示，事實上改用非美元來做為付款方式在印度已經日漸普及。

自從俄國入侵烏克蘭以來，印度正加速向俄國進口石油與煤炭，此舉協助莫斯科政府得以削弱西方制裁對其經濟造成的傷害，在同時還讓印度能以比其他國家更低價格，確保有充足原物料進口。

俄國在7月已躍升成為印度第三大煤炭供應國，進口數量比前一個月激增逾兩成到206萬公噸的紀錄新高。

根據印度海關文件顯示，印度買主在6月使用非美元貨幣向俄國採購至少742,000噸的煤炭，相當於該月向俄國進口170萬噸煤炭的44％。

其中印度鋼鐵與水泥業者用來支付俄國煤炭非美元貨幣主要有阿拉伯聯合大公國貨幣迪拉姆（dirham）、港元、人民幣與歐元。

人民幣在該月的非美元付款中高占31％、港元占28％、歐元不到25％，至於迪拉姆則約為六分之一。

印度央行先前已允許用印度盧比來支付大宗商品，此舉預料將有助印度用本國貨幣來強化與俄國的雙方貿易關係。

交易商表示，在以往美元多是支付印度進口商品的主要貨幣，在該國外匯存底當中，美元所占比重最高。

兩名總部位於印度的交易商透露，隨著銀行與其他交易方正想盡各種方法，降低他們因西方對俄國制裁緊縮可能遭遇的衝擊，未來透過非美元貨幣來採購俄國煤炭的做法只會愈來愈普遍。