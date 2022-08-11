漢來美食（1268）今（11）日董事會通過季報，第二季合併營收5.38億元、年增4.87％，稅後淨損1.02億元，每股稅後虧損2.42元。累計上半年營收15.74億元、年增2.25％、稅後淨損0.59億元，每股虧損1.41元。展望後市，因疫情趨穩，8月起外食餐飲市場逐漸活絡，法人樂觀預估漢來美食下半年營收可望漸漸回溫。

國內疫情趨緩，漢來美食7月營收已回升到3.05億元，月增59.77％、年增475.51％；累計前7月營收18.79億元，年增17.99％，6月及7月分別以33％、60％的增幅回升，預期8月在暑假及節慶陸續到來的氛圍下營收將持續大幅躍升。

漢來美食旗下最重要「金雞母」漢來海港餐廳全台7家分店，7月起已逐漸恢復往常的訂位盛況，尤其假日更是一位難求，顯示國人已走過防堵疫情的階段，態度轉向與病毒共存，也有信心回歸日常生活節奏及消費模式。

疫情期間漢來美食不畏衝擊，積極調整經營策略並啟動轉型，投入來美食APP建置與多元化服務的開發工作，下半年更將啟動展店計畫，預計9月底將開出全新中菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，是漢來美食集團旗下第18個品牌、第45家餐廳，首店位於高雄遠東SOGO百貨，將鎖定年輕族群、小資族，可望為集團營運增添新一波成長動能。

來自漢來美食首支創意川菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，由專精於川粵滬菜系的五星級飯店主廚團隊精心研發，主打酸辣鹹香的酸菜魚，另有酸菜牛、酸菜豬，除單點也有2~4人套餐可選擇，平均客單約在400元，搶攻喜歡酸辣重口味的年輕人市場。

漢來美食今年農曆7月相較往年現淡季不淡的景況，主要係因之前停辦的社團和公司行號餐會，都陸續在本月回籠，使漢來美食下半年動能滿檔。此外，漢來美食今年中秋檔期月餅禮盒熱銷情況更勝以往，中元前未到，中秋月餅就已完銷，可望填補前兩季宴會廳營收的短缺。而新推出的來美食APP也持續發送各種好康優惠，達到精準行銷和綁定忠實顧客的目的。